Atalanta su Kristensen, prenderà il posto di Djimsiti

L’Atalanta è pronta a chiudere un importante colpo per quello che riguarda la difesa con i bergamaschi che sarebbero vicini a Kristensen dell’Udinese.
Il difensore dei bianconeri potrebbe trasferirsi alla corte di Maurizio Sarri con il tecnico che potrebbe presto perdere Djimisiti, destinato a salutare per trasferirsi in Arabia Saudita.
Cercato a lungo da diverse big del nostro campionato, Kristensen rappresenta la prima scelta per la difesa dell’Atalanta con il club che, secondo quanto affermato da Sky Sport, sarebbe pronto a chiudere a stretto giro di posta per il centrale.