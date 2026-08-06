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Atalanta su Kristensen, prenderà il posto di Djimsiti

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L’Atalanta è pronta a chiudere un importante colpo per quello che riguarda la difesa con i bergamaschi che sarebbero vicini a Kristensen dell’Udinese.

Kristensen
Atalanta, occhi su Kristensen (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il difensore dei bianconeri potrebbe trasferirsi alla corte di Maurizio Sarri con il tecnico che potrebbe presto perdere Djimisiti, destinato a salutare per trasferirsi in Arabia Saudita.

Cercato a lungo da diverse big del nostro campionato, Kristensen rappresenta la prima scelta per la difesa dell’Atalanta con il club che, secondo quanto affermato da Sky Sport, sarebbe pronto a chiudere a stretto giro di posta per il centrale.

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