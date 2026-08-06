Pazza idea Bologna: occhi su Sabitzer per il centrocampo

Marcel Sabitzer è il sogno del Bologna per quello che riguarda il centrocampo. I rossoblu starebbero valutando l’acquisto del calciatore del Borussia Dortmund che non rinnoverà il contratto con i gialloneri in scadenza nel 2027.

Classe 1994, è da tempo una colonna del Borussia Dortmund e della nazionale austriaca. Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport i rossoblu avrebbero contattato l’entourage del calciatore, ma l’operazione appare estremamente complicata per via dell’alto ingaggio percepito dall’austriaco.

Appare più probabile, invece, il ritorno di Remo Freuler in rossoblu con lo svizzero che ha visto scadere il proprio contratto lo scorso 30 giugno.