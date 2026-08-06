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Tre centrocampisti verso l’addio: Amorim è pronto a dare l’ok alle cessioni

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Ruben Amorim sta facendo le proprie valutazioni per quello che riguarda il calciomercato del Milan, in particolare per le operazioni in uscita.

Ruben Amorim
Il Milan lavora alle cessioni (Ansa Foto) – calciomercato.it

La rosa a disposizione del tecnico portoghese è decisamente troppo profonda al momento con il club che dovrà cedere più di qualche giocatore prima di tornare ad acquistare.

Yunus Musah, Warren Bondo e Youssouf Fofana appaiono destinati a salutare i rossoneri con i tre che non sembrano essere centrali nel progetto di Ruben Amorim. Al momento non ci sarebbero ancora offerte concrete per i loro cartellini, ma il tecnico del Milan appare pronto a dare l’ok alla loro partenza.

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