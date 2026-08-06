Tre centrocampisti verso l’addio: Amorim è pronto a dare l’ok alle cessioni

Ruben Amorim sta facendo le proprie valutazioni per quello che riguarda il calciomercato del Milan, in particolare per le operazioni in uscita.
La rosa a disposizione del tecnico portoghese è decisamente troppo profonda al momento con il club che dovrà cedere più di qualche giocatore prima di tornare ad acquistare.
Yunus Musah, Warren Bondo e Youssouf Fofana appaiono destinati a salutare i rossoneri con i tre che non sembrano essere centrali nel progetto di Ruben Amorim. Al momento non ci sarebbero ancora offerte concrete per i loro cartellini, ma il tecnico del Milan appare pronto a dare l’ok alla loro partenza.