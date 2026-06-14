Addio Roma, ma niente clausola: il punto su Soulé | CM

L’attaccante argentino può partire dopo due stagioni, il prezzo non cambia

Il futuro di Matias Soulé resta uno degli argomenti più caldi del calciomercato Roma. Dopo la visita a Trigoria del suo agente, l’ipotesi di una cessione è diventata sempre più concreta. Il club giallorosso, come è noto, ha bisogno di fare alcune plusvalenze entro il 30 giugno e l’attaccante argentino è uno dei calciatori con più mercato al momento.

A differenza delle indiscrezioni uscite nella notte, le informazioni in possesso di Calciomercato.it smentiscono l’esistenza di una clausola rescissoria da 25-30 milioni di euro sul contratto dell’argentino, seguito in particolar modo da Aston Villa, Borussia Dortmund, Bournemouth e Tottenham.

Ad oggi, nessun club è arrivato al prezzo da 35-40 milioni (con bonus) fatto dalla società giallorossa, ma attorno al 23enne argentino c’è davvero molto fermento.