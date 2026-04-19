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Cambiaso via dalla Juve: il sostituto arriva da una rivale storica

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Calciomercato della Juventus molto movimentato in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo. 

Dopo il ko del Como sul campo del Sassuolo, la Juventus ha la ghiotta occasione di portare a 5 le lunghezze di vantaggio sulla squadra di Fabregas ma serve una vittoria contro il Bologna in una delle partite più attese e affascinanti di questo turno di Serie A. A Torino, però, si pensa anche al calciomercato e alle strategie da attuare al termine della stagione in corso.

Spinazzola
Spinazzola (Ansa Foto) – calciomercato.it

A fare un punto sui movimenti in entrata e in uscita del club bianconero, ci pensa questa volta Niccolò Ceccarini a ‘Tuttomercatoweb’: “Mi sembra molto importante la questione fasce in casa Juve, dove un ulteriore inserimento è legato alla partenza di Cambiaso. Se dovesse arrivare un’offerta importante, i bianconeri prenderebbero in considerazione la cessione del calciatore e a quel punto farebbero un investimento in quel ruolo. Attenzione, soprattutto, a Leonardo Spinazzola che non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli”.

Juve e Napoli, dunque, pronte a essere protagoniste non solo sul rettangolo verde di gioco ma anche per quel che concerne il mercato estivo.

 

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