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Il Napoli mette la freccia: 40 milioni per battere Milan e Roma

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Il club azzurro irrompe con prepotenza sul calciomercato per scippare giallorossi e rossoneri

In attesa che l’era Massimiliano Allegri abbia ufficialmente inizio, il Napoli continua a guardarsi attorno sul calciomercato per non rimanere indietro rispetto alle concorrenti e consegnare al nuovo allenatore una rosa che sia in grado di competere nuovamente per i primi posti in classifica.

Gasperini e Allegri danno indicazioni a bordo campo
Il Napoli mette la freccia: 40 milioni per battere Milan e Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

D’altronde, ben prima di ufficializzare l’addio di Antonio Conte, Giovanni Manna si era mosso in quei settori del campo che necessitano a prescindere di implementazioni mirate: difensore, esterno di difesa, centrocampista e attaccante esterno.

Per quanto riguarda quest’ultimo ruolo, le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra parlano di una croccante sfida di mercato con il Milan, anche se l’ex squadra di Allegri non è l’unica italiana con cui dover battagliare. Secondo Team Talk, infatti, anche il club partenopeo si sarebbe iscritto alla corsa per Crysencio Summerville.

Convocato dall’Olanda per i Mondiali, l’esterno d’attacco lascerà quasi sicuramente il West Ham, retrocesso in Championship. Autore di 7 gol e 5 assist complessivi in tutte le competizioni, il 24enne ex Leeds viene valutato circa 40 milioni di euro, una cifra che, secondo la fonte citata, i campani sarebbero disposti a spendere.

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