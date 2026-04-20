Ahi Juve, si complicano i piani per Kolo Muani: si inserisce un’altra big

Le ultimissime sul futuro di Kolo Muani che continua a piacere alla Juventus: ecco dove potrebbe giocare il francese.
La Juve punta a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, condizione imprescindibile per dare vita poi a una super campagna acquisti in estate. Sono diversi i profili accostati alla Vecchia Signora e tra questi spicca sicuramente Kolo Muani, che la casacca bianconera l’ha già indossata. Ma ora arrivano pessime notizie per Luciano Spalletti.
Kolo Muani al termine della stagione tornerà al Paris Saint-Germain, ma la sua permanenza in Francia potrebbe durare pochissimo: l’attaccante ora in prestito al Tottenham piace al Liverpool di Arne Slot e adesso proprio i Reds sarebbero intenzionati ad accelerare per il suo cartellino.
Il Liverpool, che in estate perderà anche Mohamed Salah, potrebbe essere dunque la prossima destinazione di Kolo Muani: una mazzata devastante per la Juventus e per tutti i tifosi bianconeri che sognano un ritorno del calciatore transalpino alla Continassa.