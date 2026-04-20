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Ahi Juve, si complicano i piani per Kolo Muani: si inserisce un’altra big

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Le ultimissime sul futuro di Kolo Muani che continua a piacere alla Juventus: ecco dove potrebbe giocare il francese. 

La Juve punta a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, condizione imprescindibile per dare vita poi a una super campagna acquisti in estate. Sono diversi i profili accostati alla Vecchia Signora e tra questi spicca sicuramente Kolo Muani, che la casacca bianconera l’ha già indossata. Ma ora arrivano pessime notizie per Luciano Spalletti.

Kolo Muani
Kolo Muani (Ansa Foto) – calciomercato.it

Kolo Muani al termine della stagione tornerà al Paris Saint-Germain, ma la sua permanenza in Francia potrebbe durare pochissimo: l’attaccante ora in prestito al Tottenham piace al Liverpool di Arne Slot e adesso proprio i Reds sarebbero intenzionati ad accelerare per il suo cartellino.

Il Liverpool, che in estate perderà anche Mohamed Salah, potrebbe essere dunque la prossima destinazione di Kolo Muani: una mazzata devastante per la Juventus e per tutti i tifosi bianconeri che sognano un ritorno del calciatore transalpino alla Continassa.

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