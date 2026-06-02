Samuel Chukwueze è pronto a tornare al Milan in vista della prossima stagione con l’esterno nigeriano che non sarà riscattato dal Fulham dove ha vissuto una stagione ricca di alti e bassi.

Il classe 1999 non sembra rientrare nei piani dei rossoneri in ottica futura con il Milan che vorrebbe cercare di chiudere la cessione a titolo definitivo. Al momento non sembrano esserci delle vere e proprie trattative per l’addio di Chukwueze al Milan, ma, secondo quanto riportato dalla redazione di Milanlive.it, il Villarreal starebbe pensando di fare un’offerta per l’ala offensiva.

Il Milan acquistò Chukwueze dal Villarreal nell’estate del 2023 e dopo tre anni il nazionale nigeriano potrebbe effettuare il percorso inverno. Il ventisettenne potrebbe partire per una somma attorno ai 20 milioni di euro, una cifra che permetterebbe al Milan di andare a registrare una plusvalenza per un calciatore che ha fatto fatica a dimostrare tutto il suo talento in rossonero.