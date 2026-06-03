Juve, firma in arrivo per Kalulu: le cifre

Svolta improvvisa nel futuro del difensore del club bianconero e della nazionale francese: ecco tutti i dettagli.

Tra le note positive della stagione della Juventus figura sicuramente Pierre Kalulu. L’ex Milan è ormai diventato un elemento imprescindibile dello scacchiere tattico bianconero, sia come braccetto difensivo nella linea a 3 sia come laterale destro di spinta.

A Torino lo sanno fin troppo bene e sono al lavoro per blindare il classe 2000 originario di Lione che vanta diversi estimatori in giro per l’Europa. Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, la Juve vorrebbe mettersi al riparo da spiacevoli sorprese offrendo a Kalulu il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2030, con adeguamento dell’ingaggio dagli attuali 2,5 milioni all’anno a 3,5 milioni di euro a stagione bonus inclusi.

Sul calciatore resta vigile il Manchester United, ma alla Continassa sono sicuri di poter convincere Kalulu a rimanere ancora a lungo alla Juventus.