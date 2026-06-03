Juve, l’ultima idea a centrocampo si chiama Koke: la situazione

Pazza idea in casa Juventus in vista della prossima stagione: riflettori puntati sul 34enne dell’Atletico Madrid.

Nella Juve targata 2026/2027 si assisterà quasi sicuramente a una vera e propria rivoluzione, soprattutto per quel che concerne il centrocampo. Luciano Spalletti ha chiesto a gran voce l’arrivo di un profilo esperto e capace di abbinare qualità e quantità e, a tal proposito, l’ultima suggestione porta direttamente in casa Atletico Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, la dirigenza di corso Galileo Ferraris starebbe infatti valutando con grande attenzione il profilo di Jorge Resurrección Merodio, meglio noto come Koke, classe ’92 di proprietà del club allenato da Simeone.

Il contratto del calciatore scade il 30 giugno 2027 e i Colchoneros sarebbero disposti a privarsene per una cifra vicina ai 6 milioni di euro: la Juve lo sa ed è pronta ad affondare il colpo per un centrocampista di livello assoluto.