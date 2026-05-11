Juve e Roma, affare gratis: ha scelto dove andare

Svola importante nel calciomercato di bianconeri e giallorossi

La vittoria di misura contro il Lecce ha consentito alla Juventus di rimanere in vantaggio sulla Roma nella lotta Champions e di vivere con meno apprensione le ultime due giornate di campionato. Arrivare tra le prime quattro di Serie A avrebbe ripercussioni positive anche in sede di calciomercato, non solo per avere maggiore potenza economica, ma anche per attrarre grandi calciatori a parametro zero, del calibro di Bernardo Silva per intenderci.

Il fantasista portoghese non è, tuttavia, l’unico giocatore in scadenza accostato più o meno recentemente ai bianconeri. Uno di questi, Xaver Schlager, piace anche ai giallorossi e nelle scorse ore ha parlato del proprio futuro all’interno del podcast “Man kennt sich, manschätz sich”.

“Non ho più tanto tempo, non sono più un ventunenne. Ovviamente la Premier League è un obiettivo, ma direi che tutti i cinque campionati top hanno un certo appeal”. Autore di uno dei due gol (il terzo stagionale) che hanno regalato la qualificazione in Champions al Lipsia, il centrocampista 28enne ha già ufficializzato il suo addio a zero ed è finito anche nel mirino del suo ex allenatore, Marco Rose, nuovo allenatore del Bournemouth.