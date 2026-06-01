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Vlahovic, Osimhen e non solo: il valzer delle punte coinvolge la Juve

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È partita la caccia grossa al nuovo centravanti, Juve e Roma coinvolte

Il problema del centravanti è stato senza dubbio il tallone d’Achille della Juventus in questa stagione. La mancata qualificazione alla prossima Champions League è passata anche per la penuria di gol realizzati dagli attaccanti, resa ancora più evidente dall’infortunio di Dusan Vlahovic, assente dai campi per quasi quattro mesi.

Osimhen e Vlahovic
Vlahovic, Osimhen e non solo: il valzer delle punte coinvolge la Juve (Ansa Foto e AI foto) – calciomercato.it

Proprio il futuro dell’attaccante serbo è al centro di un valzer delle punte potenzialmente esplosivo. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, il numero nove bianconero non ha ancora raggiunto un’intesa per il rinnovo contrattuale e sulla scrivania dei suoi nuovi agenti sono arrivate già diverse proposte.

Secondo caughtoffside.com, il nome dell’ex Fiorentina è sulla lista del Manchester United come potenziale sostituto di Joshua Zirkzee da tempi non sospetti nei radar della Juve e della Roma. Oltre al 26enne serbo, nel mirino dei Red Devils ci sono anche Jean-Philippe Mateta, altro obiettivo bianconero, Robert Lewandowski, Victor Osimhen e Junior Kroupi.

Il casting è aperto e ben nutrito e l’unica certezza al momento è che Zirkzee lascerà Manchester in estate, dopo due anni a dir poco deludenti ad Old Trafford.

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