È partita la caccia grossa al nuovo centravanti, Juve e Roma coinvolte

Il problema del centravanti è stato senza dubbio il tallone d’Achille della Juventus in questa stagione. La mancata qualificazione alla prossima Champions League è passata anche per la penuria di gol realizzati dagli attaccanti, resa ancora più evidente dall’infortunio di Dusan Vlahovic, assente dai campi per quasi quattro mesi.

Proprio il futuro dell’attaccante serbo è al centro di un valzer delle punte potenzialmente esplosivo. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, il numero nove bianconero non ha ancora raggiunto un’intesa per il rinnovo contrattuale e sulla scrivania dei suoi nuovi agenti sono arrivate già diverse proposte.

Secondo caughtoffside.com, il nome dell’ex Fiorentina è sulla lista del Manchester United come potenziale sostituto di Joshua Zirkzee da tempi non sospetti nei radar della Juve e della Roma. Oltre al 26enne serbo, nel mirino dei Red Devils ci sono anche Jean-Philippe Mateta, altro obiettivo bianconero, Robert Lewandowski, Victor Osimhen e Junior Kroupi.

Il casting è aperto e ben nutrito e l’unica certezza al momento è che Zirkzee lascerà Manchester in estate, dopo due anni a dir poco deludenti ad Old Trafford.