L’Inter fa un altro affare in Serie A: blitz a Milano, prestito con obbligo

Operazione da 25/30 milioni di euro: i dettagli

L’Inter è già molto attiva sul mercato. L’obiettivo è fare il grosso prima dell’inizio del ritiro, con il Mondiale che anche per i nerazzurri rischia di rappresentare un ostacolo importante. Il nome più in hype al momento è quello di Curtis Jones del Liverpool, seguito da Oumar Solet.

Grazie alla permanenza di Bastoni, con il Barcellona che ha preferito investire per un esterno offensivo come Gordon, il difensore francese ha vinto la sfida con il mancino Muharemovic. Piero Ausilio lo ha bloccato, trovando un accordo sull’ingaggio: parliamo di circa 2,2/2,4 milioni a stagione, a fronte di un contratto fino a giugno del 2031.

Inter, Solet anche se resta Bisseck: le cifre dell’operazione

Solet potrebbe essere l’erede di Bisseck, corteggiato dal Bayern Monaco, ma ad oggi è destinato ad arrivare a prescindere dalla permanenza o meno del difensore teutonico. Con l’ex Aahrus andrebbe a formare la coppia di braccetti di destra.

L’operazione è avviatissima, tanto che a Udine la danno quasi per fatta.

Il ‘Messaggero Veneto’ parla di un incontro recente a Milano tra lo stesso Ausilio e i rappresentanti di Solet, gli stessi del sopracitato Gordon nonché di Hakan Calhanoglu. Con l’Udinese la trattativa è in stato avanzato, il tutto potrebbe chiudersi a breve con la formula del prestito oneroso più obbligo di riscatto al primo punto ottenuto nel febbraio 2027. Costo totale dell’affare tra i 25 e i 30 milioni.