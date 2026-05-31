Camavinga-Juve, primissimi contatti: spuntano le cifre

Bianconeri molto interessati al centrocampista del Real Madrid e della nazionale francese: ecco tutti i dettagli.
Nonostante la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la Juventus ha tutta l’intenzione di allestire una super squadra che sia in grado di competere nuovamente per lo scudetto. Servono grandi nomi per riportare in alto il club bianconero che, intanto, ha già mosso i primi passi per un obiettivo importante.
Si tratta di Eduardo Celmi Camavinga, centrocampista classe 2002 del Real Madrid e della nazionale francese: secondo alcune informazioni provenienti dalla Spagna, la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe già avviato i primissimi contatti con l’entourage del calciatore per sondare la sua disponibilità a trasferirsi in Italia.
Il Real non chiude assolutamente le porte alla cessione di Camavinga ma chiede addirittura 50 milioni di euro per liberarlo nel corso di questa estate: cosa decideranno di fare a Torino?