Rinnovo Vlahovic, l’ultimo annuncio spiazza i tifosi della Juventus

Aggiornamenti importantissimi sul futuro dell’accattante serbo: ecco cosa sta accadendo in queste ore.

Dusan Vlahovic sì, Dusan Vlahovic no. Il futuro dell’attaccante resta avvolto nel mistero e il suo rinnovo con la Juventus non appare per nulla scontato. Il serbo, che è stato fermo quasi 5 mesi quest’anno, è tornato in campo soltanto nel finale di stagione mettendo a segno gli ultimi 4 gol della Juve (Hellas Verona, Lecce e doppietta contro il Torino).

Ma cosa deciderà di fare ora il 26enne di Belgrado? A dire la sua è un ex bomber bianconero come Fabrizio Ravanelli che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di un intervento a ‘Sportium’: “In quattro stagioni, Dusan non ha mai fatto la differenza. In giro ci sono tanti attaccanti più forti e, inoltre, non guadagnano assolutamente le cifre che chiede lui”.

E voi da che parte state? Rinnovereste il contratto a Vlahovic o preferireste virare su altri profili per rinforzare il reparto offensivo della Juventus?