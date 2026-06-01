Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Rinnovo Vlahovic, l’ultimo annuncio spiazza i tifosi della Juventus

Foto dell'autore

Aggiornamenti importantissimi sul futuro dell’accattante serbo: ecco cosa sta accadendo in queste ore. 

Dusan Vlahovic sì, Dusan Vlahovic no. Il futuro dell’attaccante resta avvolto nel mistero e il suo rinnovo con la Juventus non appare per nulla scontato. Il serbo, che è stato fermo quasi 5 mesi quest’anno, è tornato in campo soltanto nel finale di stagione mettendo a segno gli ultimi 4 gol della Juve (Hellas Verona, Lecce e doppietta contro il Torino).

Juventus, le ultime sul futuro di Vlahovic
Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Ma cosa deciderà di fare ora il 26enne di Belgrado? A dire la sua è un ex bomber bianconero come Fabrizio Ravanelli che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso di un intervento a ‘Sportium’: “In quattro stagioni, Dusan non ha mai fatto la differenza. In giro ci sono tanti attaccanti più forti e, inoltre, non guadagnano assolutamente le cifre che chiede lui”.

E voi da che parte state? Rinnovereste il contratto a Vlahovic o preferireste virare su altri profili per rinforzare il reparto offensivo della Juventus?

4091

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

2 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

4 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Web365 - Floater ad unis Table1