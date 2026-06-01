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Bondo può tornare al Monza, il Milan può cederlo di nuovo in prestito | CM

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Warren Bondo è pronto a tornare al Milan dopo il prestito alla Cremonese, un’esperienza non troppo fortunata, conclusasi con la retrocessione dei grigiorossi.

Tifosi Milan
Tifosi Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 2003, il centrocampista ha giocato la stagione appena conclusa a Cremona in prestito secco ed è pronto a tornare a Milanello, anche se la sua carriera dovrebbe proseguire altrove.

Una decisione definitiva sul francese arriverà una volta che il Milan avrà ufficializzato il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore, ma la sensazione è che Bondo cambierà ancora una volta squadra. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il classe 2003 potrebbe trasferirsi al Monza, squadra nella quale si è messo in mostra nel grande calcio, portando i rossoneri a spendere circa 10 milioni di euro per il suo cartellino nell’inverno del 2025.

La nuova operazione tra Milan e Monza potrebbe concludersi di nuovo in prestito con i rossoneri che potrebbero inserire un obbligo di riscatto a circa 6 milioni di euro nel caso in cui il club biancorosso dovesse centrare la salvezza al termine del 2026/2027.

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