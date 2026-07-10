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Affare Kostic in Serie A, trasferimento a parametro zero

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Il centrocampista della nazionale serba è attualmente svincolato dopo l’addio alla Juventus: cosa sta succedendo. 

Si è chiusa lo scorso 30 giugno, dopo quattro stagioni, l’avventura di Filip Kostic alla Juventus. L’esterno della Nazionale serba è adesso senza squadra e, a 33 anni, ha tutta l’intenzione di dimostrare a tutti di poter ancora dire la sua.

Kostic rilanciato da Spalletti
Kostic (Ansa) – Calciomercato.it

Kostic vanta diversi estimatori in giro per l’Europa, ma nelle ultime ore si sarebbe fatto nuovamente avanti il Venezia: la società lagunare vuole regalarsi un grandissimo colpo dopo la promozione in Serie A e starebbe pensando di tesserare proprio l’ex calciatore della Juventus che non si opporrebbe a un trasferimento nel club allenato da Giovanni Stroppa.

Seguiremo con grandissima attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni, quando la trattativa tra il Venezia e Kostic potrebbe entrare finalmente nel vivo.

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