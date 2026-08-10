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Leao ribadisce il no alla Turchia: pronto a salutare solo per la Premier League

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Rafael Leao ha ribadito ancora una volta il suo no al trasferimento in Turchia con l’attaccante portoghese pronto a rimandare al mittente le offerte di Fenerbahce e Galatasaray.

Rafael Leao in azione con la maglia del Portogallo
Leao vuole solo l’Inghilterra (Ansa Foto) – calciomercato.it

Fino ad ora non sono giunte proposte dall’Inghilterra per Rafael Leao che, senza offerte dalla Premier League, potrebbe proseguire la sua carriera al Milan. Fenerbahce e Galatasaray si sono fatti avanti con ingaggi anche più alti di quello percepito in rossonero, ma, secondo Il Giornale, Leao attende solo chiamate dalla Premier League.

Leao aveva aperto anche alla Spagna, ma è da escludere che Real Madrid, Barcellona o Atletico Madrid possano fare offerte per lui nelle prossime settimane. L’Inghilterra appare la destinazione più probabile anche se latitano proposte ufficiali. Non è da escludere, quindi, che il giocatore possa restare in rossonero.

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