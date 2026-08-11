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Arriva Sorloth in attacco, la destinazione

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Il 30enne della nazionale norvegese si appresta a cambiare squadra nel corso di questa sessione di calciomercato. 

Per settimane si è parlato di un forte interesse della Juventus, ma quasi sicuramente Alexander Sorloth indosserà una maglia diversa da quella bianconera. L’attaccante dell’Atletico Madrid e della nazionale norvegese piace parecchio in Inghilterra, ma facciamo chiarezza.

Atletico Madrid
Sorloth (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Sorloth sarebbe disposto a cambiare maglia per rilanciarsi in un campionato diverso da quello spagnolo: nelle ultime ore si sarebbero fatte avanti Manchester United e Newcastle che cercano un centravanti proprio con le caratteristiche del norvegese.

Juve, dunque, tagliata fuori e costretta a virare su altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti.

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