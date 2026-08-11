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Inter, si riapre la caccia al post Dumfries: offerta da 30 milioni | CM

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L’esterno destro è una priorità per Marotta, Ausilio e Chivu: il club campione d’Italia torna alla carica per un obiettivo sul mercato. Gli ultimi aggiornamenti

Continua la ricerca di un esterno destro in casa Inter per il post Dumfries, dopo la beffa Palestra e soprattutto il mancato tesseramento di Khalaili.

Inter, torna caldo Spence
Marotta e Ausilio: c’è ancora Spence nel mirino (Ansa) – Grafica Calciomercato.it

Dopo qualche settimana di valutazioni, la dirigenza nerazzurra è tornata alla carica per Djed Spence e accontentare così Chivu dopo la partenza (direzione Real Madrid) del nazionale olandese. Il terzino del Tottenham e dell’Inghilterra era il nome più caldo dopo che era sfumato Khalaili e adesso è tornato d’attualità per colmare il vuoto della corsia destra.

Calciomercato Inter, torna caldo un obiettivo: le ultime su Spence

L’Inter sta valutando diversi profili nel ruolo, con Spence che viene ritenuto al momento l’opzione più affidabile nel rapporto qualità-prezzo.

Inter, le ultime su Spence
Spence con la maglia dell’Inghilterra (Ansa) – Calciomercato.it

A patto, però, che il Tottenham apra a una valutazione inferiore rispetto ai 40 milioni iniziali per il cartellino dell’ex Genoa. L’Inter – come appreso da Calciomercatoi.it – non vuole infatti andare oltre un’offerta da 30 milioni di euro per Spence. Il club campione d’Italia ha riallacciato i contatti con gli ‘Spurs’ e punta inoltre sul gradimento del giocatore per la destinazione nerazzurra. 

Spence torna così in pole nella lista dell’Inter visto che l’opzione Diaby resta complicata per i costi, mentre Nico Gonzalez dalla Juventus non convince dirigenza e allenatore.

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