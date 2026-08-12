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Asta improvvisa per l’esubero: 20 milioni al Milan

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Il club rossonero spera di cedere diversi giocatori per finanziare il mercato in entrata

Fermo all’acquisto di Diawara, il mercato in entrata del Milan è stato sin qui bloccato anche dall’assenza di offerte convincenti per i calciatori in esubero. Dopo aver rifiutato almeno due proposte dalla Turchia per Rafael Leao, il club rossonero potrebbe ricevere un bell’assist dall’Inghilterra e dalla Spagna.

Ruben Amorim dà indicazioni a bordo campo
Asta improvvisa per l’esubero: 18 milioni al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo footmercato.net, infatti, a breve potrebbe scatenarsi un’asta da 18-20 milioni di euro per un calciatore fuori dal progetto di Ruben Amorim: Youssouf Fofana.

Messo sul mercato da diverse settimane, il centrocampista 27enne è da tempo nei radar del Besiktas, ma nelle ultime settimane è finito anche sul taccuino di Crystal Palace, Nottingham Forest Villarreal. Sullo sfondo, restano vigili anche Real Betis Ipswich Town.

Una potenziale battaglia a cinque, che il Milan spera di riuscire a sfruttare a proprio vantaggio, incamerando la maggior cifra possibile dalla cessione dell’ex Monaco.

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