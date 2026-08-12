Inter, Frattesi può finire alla Lazio: le ultimissime

Il centrocampista romano si appresta a salutare definitivamente i nerazzurri, ecco cosa sta succedendo.

Sono ore caldissime in casa Inter, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata sia per quel che concerne i movimenti in uscita. Sul piede di partenza c’è soprattutto Davide Frattesi, pronto a cambiare aria per giocare con maggiore continuità.

Il centrocampista romano classe ’99, che in passato è stato accostato con insistenza anche alla Juventus, potrebbe trasferirsi alla Lazio nel corso di questa sessione estiva di calciomercato: Frattesi non rientra nei piani del tecnico Chivu e piace soprattutto a Gattuso, che farebbe carte false pur di allenarlo in biancoceleste.

I contatti tra le parti sono continui e l’affare potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore, quando Frattesi potrebbe lasciare il ritiro dell’Inter per iniziare la sua avventura alla Lazio.