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Il Milan ne saluta quattro: tempo di cessioni in casa rossonera

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Quattro calciatori sono pronti a salutare il Milan con Ruben Amorim che ha presentato la sua lista di cedibili alla dirigenza rossonera.

Ruben Amorim dà indicazioni a bordo campo
Quattro cessioni in casa Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Prima di tornare ad acquistare il Milan dovrà cedere con i rossoneri che sono pronti a fare cassa salutando quattro calciatori che non sembrano rientrare nei piani del tecnico portoghese.

Uno tra Samuele Ricci e Yunus Musah è destinato a salutare la squadra rossonera con i due che non sembrano aver convinto a pieno il nuovo allenatore del Milan. Via anche Estupinan con il laterale sinistro che è stato bocciato dal tecnico in questo primo mese di ritiro. Saluterà anche Bondo, per il quale si attendono offerte per dare l’ok alla sua partenza.

Tempo di addio anche per Santiago Gimenez con il messicano che è sempre più vicino al Porto, pronto a prendere il centravanti in prestito con diritto di riscatto.

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