Non solo Piccoli, il Bologna pensa al ritorno di Fabbian dalla Fiorentina

Roberto Piccoli è l’obiettivo principale del Bologna per quello che riguarda l’attacco con i rossoblu che potrebbero chiudere un altro colpo dalla Fiorentina.
I rossoblu, infatti, sarebbero sulle tracce di Giovanni Fabbian, che potrebbe tornare in rossoblu dopo pochi mesi, non rientrando nei piani di Fabio Grosso.
Il centrocampista piace a Domenico Tedesco e il Bologna potrebbe provare a chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto, riportando di fatto il calciatore in Emilia dopo aver messo in cassa una somma attorno ai 15 milioni di euro per il suo cartellino.