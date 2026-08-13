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Orsolini a un passo dal rinnovo: firma fino al 2030 con il Bologna

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Riccardo Orsolini è pronto a legarsi al Bologna fino al giugno del 2030 con l’attaccante esterno che diventerà una bandiera della squadra rossoblu.

Riccardo Orsolini
Orsolini vicino al rinnovo con il Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo una lunga trattativa tra il calciatore e la società si è arrivati a un accordo con la punta esterna che ha deciso di proseguire la sua avventura a Bologna firmando fino al giugno del 2030. Allontanate, quindi, le voci di un possibile addio al Bologna.

Nei prossimi giorni verrà messo nero su bianco con Domenico Tedesco che può tirare un sospiro di sollievo avendo ancora a disposizione uno dei calciatori più importanti della rosa.

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