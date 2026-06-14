Juventus, centravanti cercasi: (ri)spunta il capocannoniere del Mondiale | CM

Rivoluzione in attacco per la compagine bianconera: Spalletti e il nuovo Ad Carnevali sulla stella della Coppa del Mondo

Una delle squadre che non ha tradito le attese all’esordio nel Mondiale sono gli Stati Uniti, con i padroni di casa che hanno liquidato con un perentorio 4-1 il Paraguay.

Oltre agli ‘italiani’ Pulisic e McKennie si è messo in grande evidenza soprattutto Folarin Balogun, autore di una doppietta e attuale capocannoniere della Coppa del Mondo. Due reti di ottima fattura e da centravanti vero, con il classe 2001 che si candida ad essere tra i protagonisti della rassegna mondiale.

Balogun, grazie anche alle prestazioni con la sua nazionale, potrebbe essere uno degli uomini mercato in questa sessione estiva.

Balogun incanta al Mondiale: la Juve torna sotto

Occhio quindi alla possibile candidatura del centravanti americano, che in tempi non sospetti è stato sondato anche della Juventus in Serie A. E proprio i bianconeri potrebbero ritornare sotto nelle prossime settimane, considerando la rivoluzione nel reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’.

Spalletti ha bisogno di due attaccanti dopo il divorzio da Vlahovic e la cessione praticamente certa del flop Openda, ai quali si aggiunge un Jonathan David sempre più in bilico. Sorloth e Kolo Muani restano le priorità della dirigenza juventina e del nuovo Ad Carnevali, senza dimenticare l’apprezzamento per i giovani Castro e Gonzalo Garcia. In questo gruppo può rientrare prossimamente anche Balogun, profilo apprezzato da Spalletti per caratteristiche e personalità come raccolto da Calciomercato.it.

La punta statunitense ha un contratto in scadenza nel 2028 con il Monaco e una valutazione intorno ai 40 milioni di euro, destinata comunque a lievitare con la vetrina mondiale.