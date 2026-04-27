Ci siamo, Spinazzola sta per firmare un contratto biennale: i dettagli

La telenovela legata al futuro di Leonardo Spinazzola è vicinissima alla fine: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Nonostante l’età (33 anni), Leonardo Spinazzola rimane uno degli esterni più forti del campionato di Serie A e il Napoli non ha alcuna intenzione di lasciarselo scappare nonostante un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. In queste settimane si è parlato a lungo del futuro del calciatore della Nazionale italiana, ma ora sono da registrare novità importanti.

Nell’ultimo periodo Juventus e Milan si sono prese informazioni sul conto di Spinazzola che, però, sembra destinato a rimanere a Napoli: lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui la dirigenza partenopea vorrebbe proporre al calciatore nato a Foligno un contratto biennale.

L’entourage di Spinazzola incontrerà nei prossimi giorni alcuni vertici societari del Napoli per provare a mettere la parola fine a questa telenovela infinita: salvo clamorosi ripensamenti, Spinazzola rinnoverà presto con il Napoli e giocherà in azzurro anche nella stagione 2026/2027.