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Ci siamo, Spinazzola sta per firmare un contratto biennale: i dettagli

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La telenovela legata al futuro di Leonardo Spinazzola è vicinissima alla fine: ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

Nonostante l’età (33 anni), Leonardo Spinazzola rimane uno degli esterni più forti del campionato di Serie A e il Napoli non ha alcuna intenzione di lasciarselo scappare nonostante un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. In queste settimane si è parlato a lungo del futuro del calciatore della Nazionale italiana, ma ora sono da registrare novità importanti.

Spinazzola in azione col Napoli
Spinazzola (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Nell’ultimo periodo Juventus e Milan si sono prese informazioni sul conto di Spinazzola che, però, sembra destinato a rimanere a Napoli: lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere dello Sport’, secondo cui la dirigenza partenopea vorrebbe proporre al calciatore nato a Foligno un contratto biennale.

L’entourage di Spinazzola incontrerà nei prossimi giorni alcuni vertici societari del Napoli per provare a mettere la parola fine a questa telenovela infinita: salvo clamorosi ripensamenti, Spinazzola rinnoverà presto con il Napoli e giocherà in azzurro  anche nella stagione 2026/2027.

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