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PAGELLE e TABELLINO Milan-Juventus 0-0: Conceicao frizzante, buio Pulisic

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Voti, top e flop del big match di San Siro, valido per la 34° giornata del campionato di Serie A. Legno per Saelemaekers, Conceicao pericoloso

Termina a reti bianche l’attesa super sfida del ‘Meazza’ tra Milan e Juventus nel posticipo della 34° giornata del campionato di Serie A.

Le pagelle di Milan-Juve
Bremer contrasta Leao (Ansa) – Calciomercato.it

Conceicao spaventa con le sue serpentine i rossoneri, mentre Saelemaekers colpisce una traversa nella ripresa. Il portoghese è il migliore della formazione di Spalletti, con il ‘Diavolo’ invece che si affida alla sapienza di Modric. Male Bartesaghi e ancora una volta Pulisic, nella Juve non convince Cambiaso. 

Pagelle, Top e Flop di Milan-Juve: faro Modric, Cambiaso svagato

MILAN

TOP: Modric 7 – Un ‘giovincello’ di quasi 41 anni alla Scala del Calcio. Diga e allo stesso tempo faro, scandisce i ritmi della squadra di Allegri. Allenatore in campo e punto di riferimento per i compagni. Solo un durissimo scontro aereo con Locatelli lo costringe al cambio nel finale. Highlander.

FLOP: Bartesaghi 5 – Quando Conceicao cambia marcia son dolori per il canterano rossonero. Patisce le folate del portoghese e limita al minimo indispensabile le proiezioni offensive. Ammonito, Allegri lo lascia negli spogliatoi all’intervallo. Il peggiore insieme a Pulisic: buio pesto per l’americano. 

  • Maignan 6,5
  • Tomori 6,5
  • Gabbia 6,5
  • Pavlovic 6
  • Saelemaekers 6,5
  • Fofana 6 (67′ Ricci 6)
  • Modric 7 (79′ Jashari SV)
  • Rabiot 6,5
  • Bartesaghi 5 (46′ Estupinan 5,5)
  • Pulisic 5 (62′ Fullkrug)
  • Leao 5,5 (Nkunku SV)
  • All. Allegri 6

JUVENTUS

TOP: Conceicao 7 – Personalità e intraprendenza, la Juve senza Yildiz si accende grazie alle scorribande del folletto lusitano. Suo il tiro-cross sulla rete annullata (per offside) a Thuram, impegna a più riprese Maignan. La Juve si affida al figlio d’arte per cercare di far male al ‘Diavolo’. Frizzante.

FLOP: Cambiaso 5,5 – Dà poco supporto a Boga e i pericoli maggiori per la difesa juventina arrivano dalla parte sinistra. Fatica a leggere i movimenti di Saelemaekers: ancora una volta poco convincente (e svagato) il nazionale azzurro.

  • Di Gregorio 6
  • Kalulu 6,5
  • Bremer 6,5
  • Kelly 6
  • McKennie 6
  • Locatelli 6,5
  • Thuram 6,5 (71′ Koopmeiners 6)
  • Cambiaso 5 (71′ Holm 6)
  • Conceicao 7 (79′ Zhegrova SV)
  • Boga 5,5 (79′ Yildiz SV)
  • David 6 (87′ Vlahovic SV)
  • All. Spalletti 6

ARBITRO: Sozza 5,5

Serie A, il tabellino di Milan-Juventus: Allegri e Spalletti in bianco

Match con poche emozioni a San Siro, a parte il legno colpito da Saelemaekers e le occasioni create da Conceicao. Milan e Juventus si annullano, conquistando comunque un punto prezioso nella corsa Champions. Allegri vicino al traguardo, mentre Spalletti conserva tre punti di vantaggio sulla coppia Como-Roma.

Il tabellino di Milan-Juventus
Leao e McKennie (Ansa) – Calciomercato.it

MILAN-JUVENTUS 0-0

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (67′ Ricci), Modric (79′ Jashari), Rabiot, Bartesaghi (46′ Estupinan); Leao (79′ Nkunku), Pulisic (62′ Fullkrug). A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Gimenez. Allenatore: Allegri

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram (71′ Koopmeiners), Cambiaso (71′ Holm); Conceicao (79′ Zhegrova), Boga (79′ Yildiz); David (87′ Vlahovic). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Gatti, Adzic, Miretti, Openda. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Sozza (sez. Seregno)
VAR: Abisso
Ammoniti: Cambiaso (J), Bartesaghi (M), Boga (J), Estupinian (M), Locatelli (J)
Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 6′; presenti 75.681 spettatori per la sfida del ‘Meazza’

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