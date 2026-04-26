Manchester United a San Siro per Leao, offerta in arrivo

Il Manchester United ha messo nel mirino Rafael Leao in vista della prossima stagione con il club inglese intenzionato a fare un tentativo per il numero 10 del Milan.
Il futuro di Rafael Leao è in dubbio in casa Milan con il portoghese che sembra essere nella lista dei cedibili della squadra rossonera. Il Manchester United è presente con dei suoi osservatori a San Siro per vedere da vicino la prestazione del portoghese classe 1999.
Rafael Leao piace molto anche al Barcellona, ma nelle ultime settimane si sta facendo sempre più concreto l’interesse da parte dei Red Devils per l’ex Lille.