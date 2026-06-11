Il difensore bianconero può lasciare Torino durante il calciomercato estivo
Dopo appena un anno, l’avventura di Damien Comolli finirà nel peggiore dei modi, con la Juventus fuori dalla prossima Champions League e una rosa praticamente da rivoluzionare. Tra i calciatori potenzialmente in uscita, Federico Gatti nelle ultime ore è stato accostato a due big italiane.
Secondo Sportmediaset, infatti, il difensore ex Frosinone sarebbe finito nel mirino di Napoli e Roma. I bianconeri, dal canto loro, non si opporrebbero alla cessione del 27enne, valutando il calciatore attorno ai 28 milioni di euro.
Reduce da una stagione in chiaroscuro, Gatti ha collezionato 137 presenze in maglia juventina, collezionando 11 gol e 2 assist.