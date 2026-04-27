Niente rinnovo per Juan Jesus con il Napoli: addio a zero

Juan Jesus è pronto a dire addio al Napoli alla fine della stagione in corso con il difensore brasiliano che non rinnoverà il contratto con la formazione partenopea.

Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, il centrale ex Inter e Roma non prolungherà con il Napoli e saluterà dopo una buona stagione passata agli ordini di Antonio Conte. Il difensore, con un contratto in scadenza nel giugno del 2026, è pronto a dire addio al Napoli dopo cinque stagioni, dopo averne vissute altrettante sia all’Inter che alla Roma.

Per il difensore, però, potrebbe non essere finita l’avventura in Serie A con diverse squadre che stanno pensando al colpo a costo zero per mettere in rosa un calciatore di qualità ed esperienza. Non è da escludere che qualche squadra del nostro campionato possa fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino a costo zero.