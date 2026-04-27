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Niente rinnovo per Juan Jesus con il Napoli: addio a zero

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Juan Jesus è pronto a dire addio al Napoli alla fine della stagione in corso con il difensore brasiliano che non rinnoverà il contratto con la formazione partenopea. 

Juan Jesus
Deciso il futuro di Juan Jesus al Napoli (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, il centrale ex Inter e Roma non prolungherà con il Napoli e saluterà dopo una buona stagione passata agli ordini di Antonio Conte. Il difensore, con un contratto in scadenza nel giugno del 2026, è pronto a dire addio al Napoli dopo cinque stagioni, dopo averne vissute altrettante sia all’Inter che alla Roma.

Per il difensore, però, potrebbe non essere finita l’avventura in Serie A con diverse squadre che stanno pensando al colpo a costo zero per mettere in rosa un calciatore di qualità ed esperienza. Non è da escludere che qualche squadra del nostro campionato possa fare un tentativo per assicurarsi il suo cartellino a costo zero.

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