Milan-Juve, Allegri: “Ora vedo le cose poco chiare”. Poi annuncio su Jashari

Le parole del tecnico rossonero alla vigilia dello scontro Champions con la squadra di Spalletti

Allegri ha risposto anche su Jashari alla vigilia della sfida con la Juve. In queste ore il centrocampista svizzero, l’acquisto più costoso della scorsa campagna acquisti estiva del Milan, è stato riaccostato proprio ai bianconeri.

“I giocatori non sono come le macchine, che arrivano e vanno subito – le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa – Ci sono giocatori di grande esperienza a cui la maglia del Milan non pesa. Poi ci sono situazioni, come quella di Jashari: è stato fatto un grande investimento per un giocatore di ottimo valore. Ha avuto l’infortunio e poi meno spazio, però non è che sia diventato scarso. Ha grandi potenzialità e sarà un giocatore importante per il Milan del futuro“.

Sulla partita di domani: “È una delle più importanti del campionato e arriva in un momento in cui sia noi che loro ci giochiamo un posto tra le prime quattro. Ci mancano 7 punti per la qualificazione aritmetica in Champions, che sono due vittorie e un pareggio. Domani dobbiamo fare un altro passettino“.

Allegri ha dribblato l’argomento mercato estivo: “Cosa manca al Milan per diventare da Scudetto? Adesso sei preso dal finale di stagione e dall’obiettivo. Una volta raggiunto, saremo tutti più lucidi per valutare le cose. Quando ti metti a tavola in questo momento per un confronto sei anche un po’, non destabilizzato, ma vedi le cose in maniera meno chiara perché sei preso dal momento della stagione“.