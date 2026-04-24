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Jashari nel mirino della Juventus, nuova e vecchia idea per il mercato bianconero

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Dopo l’ottima riuscita dell’affare Kalulu, arrivato alla Juventus dal Milan e diventato un punto fermo della formazione bianconera, la Juve sarebbe pronta a fare un nuovo tentativo per un calciatore rossonero.

Ardon Jashari
Jashari nuovo obiettivo della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto raccolto da Transferfeed.com, il nome di Ardon Jashari sarebbe ridiventato un’opzione per la Juventus – che lo stima da tempo – in vista della prossima stagione con lo svizzero che ha vissuto una stagione difficile in rossonero sia per la presenza di Modric nel suo ruolo che per l’infortunio che ne ha pregiudicato la prima parte di campionato.

Classe 2002, lo svizzero è stato fortemente voluto dal Milan durante la scorsa estate, riuscendo ad acquistarlo dal Bruges per una somma attorno ai 35 milioni di euro. Un affare che, al momento, non è stato ripagato dalle prestazioni in campo con Jashari che ha fatto fatica a trovare continuità in rossonero. Al momento appare difficile che il giocatore possa salutare il Milan dopo un solo anno e con il cartellino che si è svalutato, andando a rischiare di rinforzare, ulteriormente, una diretta concorrente.

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