Adrien Rabiot è uno degli obiettivi del Napoli per il prossimo calciomercato con il francese che è un pallino di Massimiliano Allegri, prossimo allenatore degli azzurri.

Arrivato al Milan un anno fa per circa 10 milioni di euro, il francese è molto legato al tecnico livornese che ha spinto molto per portare il giocatore in rossonero durante la scorsa estate. Il classe 1995 è pronto a proseguire la sua avventura al Milan avendo un contratto fino al giugno del 2028 con il club meneghino, ma non è da escludere un suo addio proprio per raggiungere Allegri all’ombra del Vesuvio.

In casa Milan, considerata la prossima rivoluzione che avverrà in estate, non sembrano esserci incedibili anche se, per dare l’ok alla cessione dell’ex Juventus, saranno necessari circa 20 milioni di euro. Una somma che il Napoli valuterà bene se spendere per un calciatore di 31 anni e che permetterebbe ai rossoneri di registrare un’importante plusvalenza, avendolo acquistato appena un anno fa per la metà.