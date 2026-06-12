PAGELLE E TABELLINO Corea del Sud-Repubblica Ceca 2-1: In Beom inventa, Schick delude – calciomercato.it

La Corea del Sud batte in rimonta la Repubblica Ceca e raggiunge il Messico in testa alla classifica del Gruppo A

Dopo il successo del Messico, arriva anche la vittoria della Corea del Sud, che in rimonta si impone in rimonta sulla Repubblica Ceca e guadagna i primi tre punti del torneo, raggiungendo i sudamericani in vetta alla classifica. GGli europei avevano sbloccato il risultato con Krejci, ma si sono fatti rimontare dalle reti di In-Beom e da Hyeon-Gyu.

La seconda gara del Gruppo A dei Mondiali di calcio 2026 ha regalato gol, spettacolo ed emozioni. Soprattutto nella ripresa. Primo tempo equilibrato, ma con poche palle gol, con i cechi più propositivi, ma con i coreani attenti e pronti a ripartire: Schick si muove tanto, ma non riesce ad incidere, mentre Provod prova a creare qualche pericolo alla difesa avversaria. La svolta arriva nella ripresa. Alla prima occasione creata, la Repubblica Ceca passa in vantaggio, grazie ad un bel gol segnato da Krejci arrivato al 59′. Dopo otto minuti arriva il pareggio della Corea grazie ad un gran numero di In Beom. La Repubblica Ceca prova a riprendere in mano il pallino del gioco e si vede annullare una rete a Soucek. Poi, a dieci minuti dalla fine, arriva il gol decisivo, segnato da Hyeon Gyu all’80‘. Una rete che vale i primi tre punti del torneo. Corea del Sud – Repubblica Ceca: Top e Flop Top In Beom 7,5: Il gol che pareggia la sfida è un vero e proprio pezzo di bravura. Il centrocampista del Feyenoord, dopo aver messo a terra tre avversari appoggia in rete. Oh Hyeon-gyu 7: Il suo ingresso, a venticinque minuti dalla fine, è decisivo. Cambia la partita e regala ai suoi lo sprint decisivo. Flop Schick 5: Era uno degli uomini più attesi. Ma non riesce ad incidere. La Repubblica Ceca prova ad affidarsi a lui, ma sparisce dal gioco dopo pochi minuti. Corea del Sud – Repubblica ceca, le pagelle e il tabellino RETI: 14’st Krejci, 22’st Hwang In-beom, 35’st Oh Hyeon-gyu.

COREA DEL SUD (3-4-2-1): Seung-gyu 6; Lee Han-beom 6, Kim Min-jae 6.5, Lee Gi-hyuk 6.5; Young-Woo 5.5, Hwang In-beom 7.5 (39’st Kim Jin-gyu sv), Seung-ho 6 (39’st Park Jin-seob sv), Tae-seok 6 (24’st Eom Ji-sung 6); Kang-in 6.5, Jae-sung 6.5 (17’st Hwang Hee-chan 6); Son Heung-min 7 (24’st Oh Hyeon-gyu 7). A disposizione: Song Bum-keun, Jo Hyeonwoo, Kim Tae-hyeon, Cho Wi-je, Kim Moon-hwan, Castrop, Bae, Yang Hyun-jun, Lee Dong-gyeong, Cho Gue-sung. Allenatore: Hong Myung-bo 7.

REPUBBLICA CECA (3-4-2-1): Kovar 7; Chaloupek 5.5, Hranac 5.5, Krejci 7; Coufal 6.5, Soucek 6, Sojka 6 (39’st Chytil sv), Zeleny 6.5; Sulc 5.5 (18’st Hlozek 6), Provod 6 (18’st Sadilek 5.5); Schick 5 (18’st Chory 6). A disposizione: Stanek, Hornicek, Zima, Holes, Jurasek, Doudera, Darida, Cerv, Sochurek, Kuchta, Visinsky. Allenatore: Koubek 6.

ARBITRO: Omar (Egy) 6.