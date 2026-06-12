Trasferitosi alla Lazio dall’Atalanta durante lo scorso gennaio, Daniel Maldini è in attesa di capire quale sarà il suo futuro in vista della prossima stagione.

Classe 2001, l’attaccante era passato alla Lazio in prestito con un obbligo di riscatto da esercitare qualora i biancocelesti avessero centrato la qualificazione in Europa. Non avendo raggiunto alcuna competizione europea, la Lazio non è obbligata a trattenere il calciatore, ma resta vivo il diritto di riscatto.

Sono giorni di valutazioni in casa biancoceleste per quello che riguarda il futuro della punta, sulla quale, secondo quanto affermato da Fiorentinauno.com, potrebbe inserirsi la Fiorentina, alla ricerca di un nuovo attaccante considerata la possibile partenza di Gudmundsson.