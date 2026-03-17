Nelle scorse settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardanti un possibile addio di Moise Kean alla Fiorentina al termine della stagione in corso con i viola che dovranno cercare un sostituto all’altezza.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione uno dei nomi più caldi in casa viola è quello di Mateo Pellegrino, centravanti del Parma che potrebbe salutare la squadra emiliana al termine della stagione in corso. Classe 2001, l’attaccante della squadra allenata da Cuesta piace a diverse società con Milan, Inter e Juventus che hanno preso informazioni sull’argentino nato a Valencia.
Nel caso in cui dovesse partire Moise Kean a fine stagione, la Fiorentina necessiterà di un attaccante di livello internazionale per dare vita a un nuovo progetto che permetta alla squadra di non vivere una stagione complicata come quella che volge al termine. La partenza di Kean potrebbe regalare circa 40 milioni di euro alla Fiorentina, di cui 18 potrebbero essere investiti per arrivare a Pellegrino.