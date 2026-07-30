Non solo Milan, tris italiano su Mastantuono: ultime e retroscena

Il fantasista del Real Madrid è destinato a lasciare la capitale spagnola in prestito

Letteralmente scatenato in entrata durante il primo mese e mezzo di calciomercato, il Real Madrid dopo l’affare Diomandé dovrà concentrarsi anche sulle uscite, soprattutto dalla trequarti in su, ma non solo.

Brahim Diaz, Endrick, Mastantuono e Gonzalo Garcia (vicinissimo al Fulham) sono tutti con le valigie in mano e il futuro di molti di loro è legato a doppio filo alla Serie A. Brahim è stato accostato a lungo a Juve, Milan e Roma, mentre l’attaccante brasiliano rimane nei radar dei giallorossi in caso di apertura al prestito.

Con la stessa formula, Mastantuono è stuzzica le fantasie di almeno tre squadre italiane. Oltre alla Fiorentina e al Milan, infatti, secondo un articolo di Asromalive.it pubblicato il 29 luglio, il fantasista argentino è stato riproposto di recente anche al club giallorosso, che potrebbe decidere di affondare il colpo nel caso in cui dovesse partire Matias Soulé, attenzionato anche da Ruben Amorim.

L’ex River Plate già in Primavera era stato segnalato a Trigoria quando si pensava che Paulo Dybala potesse andare via a parametro zero. Ironia della sorte, ora che la Joya ha rinnovato, potrebbe essere un altro argentino a liberare spazio per Mastantuono.