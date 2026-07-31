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Ethan Nwaneri nel mirino del Milan, nome nuovo per la trequarti

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Il Milan è alla ricerca di rinforzi per la trequarti con i rossoneri che sono sulle tracce di Ethan Nwaneri, attaccante di proprietà dell’Arsenal tornato dal prestito al Marsiglia.

Ethan Nwaneri
Milan, occhi su Nwaneri (Ansa Foto) – calciomercato.it

Giocatore di grande qualità e velocità, stando a quanto affermato da Matteo Moretto, sarebbe finito nel mirino del Milan, pronto ad acquistarlo per rinforzare la rosa di Amorim. I Gunners sarebbero disposti a lasciar partire nuovamente il proprio calciatore, ma vorrebbero il diritto di riacquisto del cartellino ad una somma più alta.

Nelle prossime ore ci saranno dei contatti tra le parti con il Milan che proverà a chiudere per il giovane inglese, stella della nazionale under 21.

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