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ll Fenerbahce torna su Calhanoglu, nuovo assalto al centrocampista turco

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Il Fenerbahce è pronto a tornare su Hakan Calhanoglu provando a convincere l’Inter e il calciatore a chiudere l’affare.

Hakan Calhanoglu
Futuro in dubbio per Calhanoglu che piace al Fenerbahce (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto riportato da Fotomaç in Turchia, Hakan Calhanoglu sarebbe finito nel mirino del Fenerbahce, pronto a fare spesa in Italia per rinforzare la propria rosa.

Il centrocampista ha un solo anno di contratto ancora con l’Inter e non chiuderebbe le porte ad un ritorno in patria con il Fenerbahce che vuole aumentare il numero di calciatori turchi all’interno della propria rosa. Valutato circa 25 milioni di euro dall’Inter, potrebbero esserci novità entro la prima settimana di agosto con il Fenerbahce pronto a presentare la propria offerta.

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