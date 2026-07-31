Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, clamoroso scambio con Conceicao: arriva un nuovo attaccante

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Bianconeri letteralmente scatenati sul mercato e pronti a chiudere una nuova operazione in queste ore.

La Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo gli acquisti di Kolo Muani e Kerim-Sam Alajbegovic e punta a chiudere un’altra importante operazione di mercato nelle prossime ore. L’obiettivo si chiama Joshua Orobosa Zirkzee, attaccante del Manchester United e della Nazionale olandese classe 2001.

Zirkzee esulta dopo un gol
Zirkzee (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’ex Bologna ha un contratto con i Red Devils fino al 30 giugno 2029 e percepisce circa 3,5 milioni di euro netti a stagione, cifra ampiamente alla portata della Juve. Ma occhio – secondo quanto evidenziato dalla stampa britannica – a un possibile scambio tra il Manchester United e i bianconeri: il club di Premier League, infatti, segue da tempo Chico Conceicao (valutazione 50 milioni) e potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Zirkzee più 25-30 milioni di euro cash per convincere Carnevali a liberare l’esterno della Nazionale portoghese. Come andrà a finire?

 

9155

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

6 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU