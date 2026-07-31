Juve, clamoroso scambio con Conceicao: arriva un nuovo attaccante

Bianconeri letteralmente scatenati sul mercato e pronti a chiudere una nuova operazione in queste ore.

La Juventus non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo gli acquisti di Kolo Muani e Kerim-Sam Alajbegovic e punta a chiudere un’altra importante operazione di mercato nelle prossime ore. L’obiettivo si chiama Joshua Orobosa Zirkzee, attaccante del Manchester United e della Nazionale olandese classe 2001.

L’ex Bologna ha un contratto con i Red Devils fino al 30 giugno 2029 e percepisce circa 3,5 milioni di euro netti a stagione, cifra ampiamente alla portata della Juve. Ma occhio – secondo quanto evidenziato dalla stampa britannica – a un possibile scambio tra il Manchester United e i bianconeri: il club di Premier League, infatti, segue da tempo Chico Conceicao (valutazione 50 milioni) e potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Zirkzee più 25-30 milioni di euro cash per convincere Carnevali a liberare l’esterno della Nazionale portoghese. Come andrà a finire?