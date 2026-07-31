Favasuli al Napoli, ci siamo: rinforzo ad un passo per Allegri | CM

Massimiliano Allegri avrà a breve un nuovo rinforzo per il suo Napoli con gli azzurri che potrebbero inserire in rosa Costantino Favasuli, esterno di proprietà del Catanzaro, autore di un’ottima stagione con i giallorossi.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Costantino Favasuli sarebbe ormai ad un passo dagli azzurri con il Napoli che avrebbe battuto definitivamente la concorrenza della Juventus per l’esterno. La chiusura dell’affare è attesa per le prossime ore.

Un colpo che farà felice anche la Fiorentina che avrà il 50% della rivendita del cartellino da parte del Catanzaro, una clausola inserita al momento dell’addio ai viola.