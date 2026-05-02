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Ok di Allegri: via dal Milan, doppia cessione a centrocampo

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Il Milan sta iniziando a costruire la nuova rosa in vista della prossima stagione con i rossoneri che, tramite alcuni summit tra Allegri, Tare e la società, stanno cercando di capire quali siano i reparti da ritoccare maggiormente.

Massimiliano Allegri
Milan, doppio addio in mezzo al campo (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il centrocampo è sicuramente la zona di campo maggiormente coperta in casa rossonera, ma due cambi ci saranno sicuramente con il tecnico livornese che ha già dato l’ok alla partenza di due calciatori che non sembrano rientrare nei piani tattici del prossimo campionato.

Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek appaiono pronti a dire addio al Milan con il club che spera di ricavare circa 25 milioni di euro dal francese e 15 dall’inglese. Denaro che sarà poi investito nel tentativo di arrivare a Leon Goretzka, pronto a dire addio al Bayern Monaco a costo zero, ma con un ingaggio al momento troppo alto per le casse del club.

Piace molto anche Koné del Sassuolo, mezzala che andò a segno a San Siro contro i rossoneri e che sarà seguito da vicino in occasione della partita di campionato proprio contro gli uomini di Fabio Grosso.

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