Il centrocampista francese è uno dei principali indiziati alla cessione estiva

Rientrato in gruppo nelle sedute di allenamento di questa settimana, Manu Koné è pronto a tornare in campo contro la Fiorentina ad un mese e mezzo esatto dal suo infortunio. Acquistato nell’estate del 2024 per 18 milioni più bonus, il centrocampista francese potrebbe disputare le sue ultime quattro partite con la Roma.

Alle prese con la necessità di mettere a segno diversi milioni di plusvalenza entro il 30 giugno, il club giallorosso ha individuato proprio nel centrocampista e in Evan Ndicka i principali indiziati alla cessione estiva. Come è noto, sin dallo scorso anno Koné è un obiettivo prioritario dell’Inter, ma i nerazzurri non sono soli nella corsa al calciatore.

Valutato non meno di 45 milioni di euro dai capitolini, il 24enne di Colombes piace anche ad Atletico Madrid e Paris Saint-Germain. I colchoneros hanno bisogno di rinforzi in mediana e dopo aver raggiunto un’intesa di massima con Ederson, stanno faticando a raggiungere l’accordo economico con l’Atalanta.

Per questo motivo, stanno monitorando anche piste alternative, ma, secondo Asromalive.it, per ovviare alle richieste economiche dei giallorossi potrebbero provare ad inserire Nahuel Molina come contropartita tecnica. L’esterno argentino è un profilo che piace molto in Italia e già la scorsa estate è stato accostato a Juve, Milan e la stessa Roma.