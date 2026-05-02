Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Scambio per Koné, ma non con l’Inter: tentazione Roma

Foto dell'autore

Il centrocampista francese è uno dei principali indiziati alla cessione estiva

Rientrato in gruppo nelle sedute di allenamento di questa settimana, Manu Koné è pronto a tornare in campo contro la Fiorentina ad un mese e mezzo esatto dal suo infortunio. Acquistato nell’estate del 2024 per 18 milioni più bonus, il centrocampista francese potrebbe disputare le sue ultime quattro partite con la Roma.

Manu Koné scioccato in maglia Roma
Scambio per Koné, ma non con l’Inter: tentazione Roma (Ansa Foto) – calciomercato.it

Alle prese con la necessità di mettere a segno diversi milioni di plusvalenza entro il 30 giugno, il club giallorosso ha individuato proprio nel centrocampista e in Evan Ndicka i principali indiziati alla cessione estiva. Come è noto, sin dallo scorso anno Koné è un obiettivo prioritario dell’Inter, ma i nerazzurri non sono soli nella corsa al calciatore.

Valutato non meno di 45 milioni di euro dai capitolini, il 24enne di Colombes piace anche ad Atletico Madrid Paris Saint-Germain. I colchoneros hanno bisogno di rinforzi in mediana e dopo aver raggiunto un’intesa di massima con Ederson, stanno faticando a raggiungere l’accordo economico con l’Atalanta.

Per questo motivo, stanno monitorando anche piste alternative, ma, secondo Asromalive.it, per ovviare alle richieste economiche dei giallorossi potrebbero provare ad inserire Nahuel Molina come contropartita tecnica. L’esterno argentino è un profilo che piace molto in Italia e già la scorsa estate è stato accostato a Juve, Milan e la stessa Roma.

2013

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

6 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

7 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU