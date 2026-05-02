Tornano d’attualità le polemiche sulla fascia del club giallorosso

Una delle prime decisioni prese da Gian Piero Gasperini da allenatore della Roma è stata quella di togliere la fascia da capitano a Lorenzo Pellegrini e di esportare anche nella Capitale il criterio d’anzianità nell’assegnarla al giocatore con il maggior numero di presenze nel club.

Durante il suo consueto intervento a Radio Radio Mattino Sport, nel commentare le voci sul mercato in uscita dei giallorossi, Stefano Carina de Il Messaggero, ha parlato anche della fascia: “Svilar è un valore aggiunto e anche se la fascia si preferisce darla ad un calciatore di movimento, darla a Svilar sarebbe un bel segnale. Con tutto il rispetto per Cristante, il capitano della Roma non può essere Cristante. La Roma ha avuto capitani storici e a me questa strategia di Gasperini di dare la fascia a chi ha più presenze mi lasciava perplesso a inizio stagione e continua a lasciarmi perplesso ora”.

“Dare la fascia a Svilar potrebbe essere una bella iniziativa, perché tu ne fai l’emblema della Roma del futuro. Il problema è che parliamo di un altro calcio, in cui si aspettano i colossi europei che ti danno i soldi per rientrare all’interno del settlement agreement”.