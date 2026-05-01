Juve, Spalletti ha deciso: le ultimissime su Thuram e Yildiz

Domenica alle ore 18:00 i bianconeri ospiteranno l’Hellas Verona: arrivano aggiornamenti importanti dalla Continassa.

La Juventus vuole tornare a vincere subito. Dopo il pareggio ottenuto nella super sfida contro il Milan (0-0), la squadra allenata da Luciano Spalletti si appresta a ospitare l’Hellas Verona nella gara valevole per la 35esima giornata di Serie A che si disputerà domenica 3 maggio alle ore 18:00. Como e Roma sono ad appena 3 lunghezze e, dunque, servono assolutamente tre punti per non compromettere la qualificazione alla prossima Champions League.

C’erano dei dubbi relativi alle condizioni di Thuram e Yildiz, ma Spalletti sembra aver deciso: il centrocampista francese è pienamente recuperato e affiancherà come sempre Locatelli in mezzo al campo, mentre il numero 10 bianconero si accomoderà inizialmente in panchina perché non ancora al 100%.

Il tecnico della Juve – secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ – si affiderà al 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali, difesa composta da Kalulu, Bremer, Kelly, a centrocampo spazio a McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso da destra verso sinistra, mentre Conceicao e Boga ispireranno l’unica punta David.