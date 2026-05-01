Fasson a zero in Serie A: Como e non solo | ESCLUSIVO

Il difensore brasiliano ha passaporto italiano ed è in scadenza col Lokomotiv Mosca

Possibile futuro in Serie A per Lucas Fasson. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il difensore brasiliano interessa a più di un club italiano. Tra questi c’è il Como.

Come si dice in questi casi, Fasson è un’opportunità di mercato essendo in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. La Lokomotiv gli ha proposto il rinnovo, ma il classe 2001 si è preso del tempo per riflettere allettato dalla possibilità di un trasferimento in Serie A o in un altro dei principali campionati europei.

Cresciuto tra Cile e Brasile, al San Paolo, Fasson è sbarcato in Russia nell’agosto di quattro anni fa per circa 3 milioni di euro.

Con la maglia della Lokomotiv Mosca ha collezionato 75 presenze, mettendo a referto 3 gol e 4 assist. Il 24enne nato a Santo Andrea risulta avere anche il passaporto italiano, cosa che potrebbe favorire il suo approdo nel nostro massimo campionato.