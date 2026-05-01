Serie A, incendio devastante e partita a rischio rinvio: cosa succede

Prefettura e Lega Serie A sono in costante contatto

Valutazioni in corso, non si esclude il rinvio della partita in programma questa sera e valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A.

L’incendio che sta devastando il Monte Faeta, situato a pochi chilometri di distanza da Pisa, potrebbe indurre le autorità preposte a disporre il rinvio della sfida tra i nerazzurri e il Lecce fissata per stasera (0re 20.45) alla ‘Cetilar Arena’.

Sarebbero già circa 3.500 gli sfollati a causa della conflagrazione che sta distruggendo il Monte Faeta, una delle cime più alte dei Monti Pisani collocata in Toscana tra le province di Pisa e Lucca. Stando a ‘Rai News’, “si stima in 710 ettari la superficie stimata interessata dall’incendio, che ha raggiunto anche il versante pisano. In azione anche quattro Canadair”.

L’incendio potrebbe essere stato causato “dall’abbruciamento sul versante lucchese di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato, al quale è poi sfuggito il controllo delle fiamme”. Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parla di situazione migliorata e di “cauto ottimismo”.

Per quanto riguarda la partita, il rinvio di essa avverrebbe soltanto se da qui alle prossime ore dovessero esserci dei peggioramenti. oppure qualora il fumo raggiungesse la zona dello stadio dei padroni di casa. Prefettura e Lega Serie A sono in costante contatto.