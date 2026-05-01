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Juve, mazzata Conceicao: pronta una super offerta dalla Premier

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Colpo di scena per quel che riguarda il futuro dell’esterno portoghese classe 2002: ecco le ultimissime. 

Attraversa un buonissimo momento di forma e anche contro il Milan è stato il migliore dei suoi rendendosi pericoloso in più occasione, ma in estate Chico Conceicao potrebbe salutare definitivamente la Juventus. L’esterno portoghese classe 2002, riscattato lo scorso 22 luglio dal Porto per 30,4 milioni di euro, è infatti finito nel mirino di alcune delle principali compagini di Premier League.

Conceicao disponibile contro l'Inter
Francisco Conceicao (Ansa) – Calciomercato.it

Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui Liverpool e Manchester United sarebbero pronte a sfidarsi in estate per il cartellino del 23enne originario di Coimbra: a Torino non vorrebbero assolutamente privarsi di Conceicao, che fin qui ha collezionato 38 gettoni conditi da 4 gol e 4 assist, ma in caso di offerta importante le cose potrebbero rapidamente cambiare.

Attenzione, dunque, alle novità relative al futuro del portoghese e al calciomercato Juve che rischia di riservare grandissime sorprese nelle prossime settimane.

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