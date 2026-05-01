Juventus, Yildiz più Vlahovic: doppio sorriso per Spalletti

Arrivano ottime notizie per il tecnico della Juve in vista del match dell’Allianz Stadium contro il Verona

C’erano due big sotto osservazione nell’allenamento di oggi alla Continassa, a due giorni dalla sfida di campionato della Juventus contro il Verona. Stiamo parlando di Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic, che ieri si erano allenati a parte svolgendo un lavoro personalizzato per la gestione dei carichi.

Per entrambi gli attaccanti arrivano ottime notizie per Luciano Spalletti: doppio sorriso per il tecnico bianconero, che ha ritrovato per l’intera seduta sia il numero dieci che il centravanti serbo. Escludendo gli infortunati Milik e Cabal, tutti a disposizione quindi dell’ex Ct della Nazionale (che parlerà nella conferenza stampa di vigilia) nell’allenamento di questa mattina.

👀 #Juventus – Ottime notizie per Spalletti sul fronte #Yildiz: il fantasista turco è tornato in gruppo a due giorni dalla sfida col Verona. Allenamento completo con la squadra anche per #Vlahovic 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/q2r0cHsdQv — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 1, 2026

Juve, Yildiz torna in gruppo in vista del Verona

Dal quartier generale della ‘Vecchia Signora’ arrivano segnali importanti specialmente per Yildiz, frenato nelle ultime settimane da un’infiammazione al ginocchio.

La situazione del turco è in miglioramento e contenderà una maglia da titolare a Boga sulla trequarti bianconera. Sarà decisiva la rifinitura di domani e le sensazioni che percepirà il giocatore post allenamento. Vlahovic invece partirà dalla panchina: il numero nove potrebbe avere maggiore minutaggio rispetto alla gara con il Milan, mentre in avanti è probabile la conferma di Jonathan David.